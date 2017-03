Jean-Luc Mélenchon sur l’affaire Fillon : "Le temps de la justice, c'est le temps permanent"

Mis en examen dans une affaire d’emplois présumés fictifs, François Fillon a choisi de maintenir sa candidature, en se soumettant aux voix du peuple. "Ça n'est pas juste", fustige Jean-Luc Mélenchon, invité mercredi de la matinale d'Europe 1. "On est tous dans l’embarras parce que l’on essaye de s’en tenir aux règles de justice qui font qu’il y a une présomption d'innocence. Mais là où ça ne peut pas aller, c’est quand il dit : il y a un temps pour la justice et un temps pour le reste. Non ça n’est pas vrai !

Le temps de la justice, c'est le temps permanent", estime-t-il.

Selon le leader de la France insoumise, "le peuple français n’est pas en état de donner son avis pour les affaires à propos desquelles il [François Fillon] fait l’objet d'une mise en examen". "Le peuple français est en état de dire qui il veut choisir pour la présidence de la République, mais il n’est pas un tribunal populaire". "Pour l’élection présidentielle, cette situation est une calamité, parce qu'on ne peut plus parler de rien", relève encore le candidat à l’élection présidentielle. "Je pense que la droite eut été inspirée de changer de candidat, que l’on puisse avoir un débat qui ne soit par surchargé d’arrières pensées concernant ces affaires".

