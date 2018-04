Jean-Louis Borloo dévoile quelques pistes de son "plan banlieues"

Ce jeudi 26 avril, en marge des États Généraux de la Politique de la Ville qui se tiennent dans le IXe arrondissement de Paris, l’ancien ministre de la Cohésion sociale, Jean-Louis Borloo a remis son "plan banlieues" à Matignon. Quelques minutes plus tard, le Premier ministre, Edouard Philippe, a assuré qu'un "plan de mobilisation" en faveur des quartiers prioritaires serait dévoilé en mai, se nourrissant des propositions de l'ancien maire de Valenciennes, chargé par le Président de la rédaction d'une mission sur la politique de la ville.

L'alternance, "la rénovation urbaine" et des "cités éducatives"

Le texte prévoit "un ensemble d'événements ou de programmes qui j'espère vont changer la donne", a déclaré de son côté l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Si le rapport n'a pas encore été dévoilé, Jean-Louis Borloo a esquissé quelques pistes. "Il faut des programmes extrêmement clairs" avec dans les entreprises un "recrutement massif en alternance", a-t-il déclaré, en soulignant que "si on respecte la loi, c'est 250.000 apprentis de plus, 100.000 dans les quartiers par an, et ça change la donne". Il propose aussi de "relancer cette rénovation urbaine" qui avait "métamorphosé une partie des quartiers" mais "qui est à l'arrêt depuis quatre ans" afin de "changer (leur) visage".

Jean-Louis Borloo a aussi plaidé pour "un énorme travail sur l'école", voire "une cité éducative autour de l'école" et "des campus numériques dans les quartiers" qui "ont évidemment un avenir numérique majeur". "Un proverbe africain dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Donc ça va être magnifique des cités éducatives avec énormément de moyens humains et d'accompagnement" dans "le sport, la culture...", a-t-il annoncé.