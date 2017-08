Jean Lassalle : "Je ne veux pas m'inféoder à Monsieur Macron"

Jean Lassalle a été réélu aux législatives mais voilà le seul hic, il n'appartient à aucun groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Dans les colonnes du Figaro le lundi 7 août, l'ex-candidat à l'élection présidentielle assure pourtant que tous les représentants des groupes, "sauf le MoDem" (son ancien parti), sont "venus le voir" mais il a refusé de les rejoindre.

La première proposition serait venue d'En Marche. Emmanuel Macron "voulait que je le rejoigne, histoire qu'il ait un député un peu connu.

Mais moi je ne veux pas m'inféoder à Monsieur Macron. Il est brillant mais bon... Il nous a un peu été vendu comme une marque de lessive", a expliqué le Béarnais. Les communistes ont également essuyé un refus de sa part : "Je n'ai pas été élu pour faire du communisme mais du lassalisme".

Le Front national lui aurait également fait des avances. "Mon bureau est au même étage que celui de Louis Aliot et Marine Le Pen je crois... Pour le FN, je peux attirer un certain genre d'électorat. Alors, ils m'ont parlé. Je leur ai dit : 'Non, non. Je ne veux pas vous vexer mais je ne veux pas faire un truc avec vous'. Je ne voulais pas les blesser mais ce ne sont pas mes idées, mon mantra ce n'est pas 'Je te bouffe parce que je suis plus fort que toi'", a indiqué Jean Lassalle. L'ancien maire du village de Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques) a une autre idée en tête: constituer son propre groupe. "Je pense que je vais bientôt avoir un groupe. Avec des députés de la France périphérique par exemple", a-t-il confié au Figaro.