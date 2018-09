Jean Lassalle annonce sa candidature aux Européennes de 2019 et à la présidentielle de 2022

Il est le premier candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2022. Jean Lassalle a annoncé jeudi soir qu'outre sa candidature aux Européennes de mai 2019, il présentera sa candidature à l'élection présidentielle de 2022.

Invité par une association étudiante de SciencesPo, Jean Lassalle a fait cette annonce en réponse à la question d'un membre de l'audience, selon La Péniche , le journal des élèves de l'école. Il a confirmé son projet à l'AFP, expliquant vouloir être "la voix des sans voix". "Pour que les Français ne tombent pas dans le désespoir, il faut un temps long d'explication, je le prends", a-t-il dit, quatre ans avant l'échéance présidentielle.

Sa première candidature, en 2017, lui avait permis de récolter 1,21% des voix au premier tour.

"J'avais un vrai projet en 2017, mais j'ai assisté à mon propre assassinat politique", déplore-t-il au Figaro. "Je me suis fait ridiculiser par toutes les mises en scène qu'on a faites de moi."

Mais avant cela, il va se lancer dans la bataille des Européennes avec son parti "Résistons !". Le plus dur : réunir 500.000 euros pour les déplacements de campagne et l'impression de professions de foi, affiches et bulletins. "L'objectif, c'est d'abord l'argent. Pourquoi en faut-il autant pour s'exprimer dans un pays qui revendique le plus la démocratie?", s'insurge Jean Lassalle au Figaro.