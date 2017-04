Jean-François Copé se rêve en ministre de François Fillon

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Tant d'effort mais qu'elle serait la récompense ? Un ministère dans le gouvernement de François Fillon, si celui-ci rapporte l'élection présidentielle le 7 mai ? En tout cas c'est qu'a insinué Jean-François Copé dans les colonnes du Point. "En cas de victoire, il faudra compter avec moi, et je n’accepterais pas n’importe quoi", a-t-il lancé au quotidien. A la question s'il évoque l’hypothèse d’un ministère, Jean-François Copé répond : "Ça ne me paraît pas illogique…" Ainsi, même si il a renoncé à être candidat aux prochaines élections législatives, il n'a pas mis une croix sur la politique.

Le week-end dernier, lors du grand meeting parisien de Fillon, porte de Versailles, Jean-François Copé a même donné de sa personne pour se rapprocher physiquement de François Fillon. Avant le début de la réunion, il a discrètement avancé sa chaise et s'est ainsi retrouvé au premier rang, où il était en plein dans l'axe des caméras, rapporte Le Point.

Il y a cinq ans, François Fillon et Jean-François Copé étaient en guerre. En 2012, le député-maire de Meaux se disputait en effet avec François Fillon la présidence de l’UMP. Ils se sont affrontés à nouveau lors de la primaire de la droite. Mais tout ceci semble bien loin. Après l'annonce de sa mise en examen, François Fillon a vu de nombreux soutiens le quitter, mais pas Jean-François Copé.

