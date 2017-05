Jean-François Copé : "Il n'y a pratiquement aucun doute sur le fait qu'Edouard Philippe sera Premier ministre"

Emmanuel Macron nommera lundi son Premier ministre. Selon de nombreuses indiscrétions, Edouard Philippe, maire Les Républicains du Havre, fait figure de favori. Invité de Questions politiques ce dimanche sur France Inter, Jean-François Copé est allé jusqu'à déclarer :"Je ne sais pas si ce sera un bon Premier ministre, mais il n'y a pratiquement aucun doute sur le fait qu'il le sera". Il assure aussi que "Bruno Le Maire entrera au gouvernement".

Pour l'ancien candidat à la primaire, la droite doit se recomposer. "Je ne vais pas cesser de dire à tout le monde que nous sommes en responsabilité à droite : va-t-on laisser le paysage politique totalement vide entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ?" Et il prévient : Nicolas Sarkozy "n'est plus chef de rien du tout, ne vous faites aucune illusion sur le sujet. Que ce soit Nicolas Sarkozy ou François Fillon, ils ont échoué, nous avons changé d'époque. Aujourd'hui notre seul enjeu, c'est un enjeu de reconstruction."

Mais qui est Edouard Philippe ?

Le député-maire du Havre (Seine-Maritime) a sa carte du parti les Républicains et est historiquement proche d'Alain Juppé. Enarque de 46 ans, il est néanmoins en rupture de ban avec la ligne actuelle de son parti : après la défaite d'Alain Juppé à la primaire, il a ainsi préféré tenir une chronique dans Libération que de participer à la campagne de François Fillon.

Edouard Philippe, qui a rencontré Macron en 2011, confiant en février 2015 : "Je l'aime beaucoup à titre personnel. J'ai de l'estime pour son intelligence". Fin 2016, il ajoutait : "Macron pense à 90% la même chose que moi".