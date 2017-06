Jean-François Copé : avec Macron, "la mer Rouge s'est ouverte"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

« Aujourd'hui avec 80 ou 100 députés d'oppositions, il n'y a plus d'opposition. Où va être l'opposition ? », a-t-il demandé. « Je redoute qu'elle soit dans la rue, [...] souvent très violente, menée par l'extrême gauche ».

« Le PS, c'est un effondrement normal, Macron a vidé les voix du PS », a-t-il explique, précisant « en revanche, nous [Les Républicains, NDLR], tout est né de l'échec de la présidentielle, à partir du moment où on a perdu dans les conditions lamentable que vous savez ».

Ce lundi matin sur CNews, Jean-François Copé (LR), maire de Meaux et député sortant de Seine-et-Marne, a commenté la large victoire de La République en Marche au premier tour des législatives. « Les Français ont encore une semaine pour rééquilibrer un peu les choses. Après il sera trop tard pendant cinq ans. La mer rouge s'est ouverte, ça arrive une fois de temps en temps », a estimé le candidat malheureux de la primaire de la droite.

