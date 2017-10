Jean-Claude Juncker se dit "admiratif" et voit la France sortir de son "déficit excessif" dès 2018

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Rennes: le président Ruello et l'entraîneur Christian Gourcuff débarqués

Meurtre de Louise: le policier laxiste suspendu et poursuivi

Affamés, des ours s'attaquent à des humains dans l'Extrême-Orient russe

Paris est en effet encore menacé - depuis 2009 - par une procédure de "déficit excessif", qui peut aboutir à des sanctions et des amendes. La France est même le dernier pays de la zone euro (avec l'Espagne) à se trouver ainsi dans le collimateur de Bruxelles. Le gouvernement français espère cependant un déficit ramené à 2,6% du PIB brut fin 2018.

