Jean-Christophe Lagarde réélu président de l'UDI

Jean-Christophe Lagarde a été réélu président de l'UDI pour trois ans ce samedi à Paris, lors du congrès de la formation centriste.

Seul candidat à sa succession, il a obtenu 90,4% des suffrages, auxquels s'ajoutent 9,6% de bulletins blancs. Les résultats ont été proclamés par la Commission nationale d'arbitrage et de transparence (CNAT) du parti lors d'une matinée à huis clos.

Un temps candidat, Louis Giscard d'Estaing a finalement renoncé à concourir, déplorant un parti "rétréci". "J'aurais préféré qu'il soit candidat, ça permettait un débat" mais "le débat a lieu sans lui", avait réagi Jean-Christophe Lagarde.

Jean-Christophe Lagarde, député de Seine-Saint-Denis, préside l'UDI depuis 2014.

Dans une interview à l'AFP, il présente l'UDI comme un parti "unifié, apaisé et libéré", qui n'est "plus entravé, coincé par des guerres intestines qui paralysaient la machine. Il souligne que contrairement au MoDem de François Bayrou, allié de La République en marche au sein de la majorité, "nous ne devons nos sièges qu'à nous-mêmes. Cela nous donne une grande liberté pour dire quand le gouvernement engrange des succès, et aussi quand il commet des erreurs".

Lors de ce congrès, il veut néanmoins proposer à LREM d'être un "partenaire libre", avant une éventuelle alliance aux Européennes.

