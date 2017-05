Jean-Christophe Lagarde ne veut pas que Richard Ferrand démissionne

Cette semaine, Le Canard enchainé a fait des révélations embarrassantes contre Richard Ferrand, ministre de la Cohésion des Territoires.

Depuis, de nombreux élus ont demandé sa démission. Ce vendredi 26 mai sur RTL, le président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde a réagi à l’affaire Ferrand. "J'ai toujours trouvé débile qu'un ministre sous le coup d'une enquête préliminaire soit obligé de démissionner, on peut faire l'objet d'une enquête et être totalement innocent", affirme-t-il, précisant que Bruno Le Roux n'aurait jamais dû quitter le ministère de l'Intérieur. Il indique également respecter la présomption d'innocence comme il "l'avais fait pour monsieur Dray et monsieur Fillon".

Toutefois, le député-maire de Drancy se dit surpris par le montage immobilier reproché à Richard Ferrand. "Le dossier semble monté exprès pour ce contrat-là. Y a-t-il eu délit d'initié ? (Car) on peut penser que son épouse était au courant du fond du dossier". "A sa place je demanderais au parquet d'enquêter au moins pour démontrer son innocence. La situation dans laquelle il se met lui-même nourrit le soupçon", estime le président de l'UDI. En même temps, il pense qu'on a tort de reprocher à Richard Ferrand d'avoir employé son fils quelques mois. "Dans ma circonscription, il y a beaucoup de cheminots qui font entrer leurs enfants à la SNCF", explique-t-il.