Jean-Christophe Drancy quitte la mairie de Drancy, qu'il lègue à sa femme

Affaire de famille : Jean-Christophe Lagarde, maire de Drancy depuis 2001, a annoncé sa décision de quitter son poste de maire, révèle le Parisien ce vendredi soir. Egalement député depuis 2002 (et patron de l’UDI depuis 2014), il souhaite ensuite se mettre en conformité avec la loi contre le cumul des mandats. "C’est la décision le plus compliquée que j’ai eue à prendre, je suis viscéralement attaché à la fonction de maire. Et j’aime autant ma ville que mon pays", a-t-il confié au Parisien. Il note que "le député est un levier, il peut soulever des montagnes" et dit vouloir "faire entrer la vie réelle dans l’hémicycle."

Pour autant, le siège de maire ne restera pas loin de son giron, puisqu'il a annoncé que sa femme, Aude, 6e adjointe, chargée des affaires sociales et des personnes âgées, lui succédera, sans avoir besoin de repasser par un vote.

"Après moi, c’est la personne la plus populaire à Drancy", affirme Jean-Christophe Lagarde en toute simplicité. Il récuse toutefois toute critique : "Mes adjoints ont été les premiers à proposer son nom. Le 1er adjoint ne souhaitait pas me succéder et les autres adjoints n’avaient pas le temps." Ca tombe bien. Notons qu'Aude Lagarde est déjà conseillère départementale et vice-présidente du territoire Paris-Terres d’Envol. Jusqu’en 2014, elle était aussi l’attachée parlementaire de son mari.