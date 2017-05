Jean-Christophe Cambadélis dénonce le gouvernement d'Emmanuel Macron

Ce jeudi 18 mai, le premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadélis a étrillé le nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron. "Le gouvernement a une apparence, mais il a surtout une réalité, tenter de donner à Édouard Philippe, Premier ministre de droite, une majorité absolue à l'Assemblée nationale. L'objectif est de bâillonner l'Assemblée pour faire passer les lois de droite au canon", a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse au siège du PS.

Le chef des socialistes a également critiqué le fait qu'il n'y ait pas "de ministre socialiste au gouvernement".

"Il y a une colonne vertébrale de droite et des ministres d'En Marche qui ont quitté le Parti socialiste ou ont été exclus. En choisissant de confier Bercy à Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, le premier ministre Édouard Philippe aura l'assurance de pouvoir mener une politique économique de droite et en même temps de droite", a dénoncé Jean-Christophe Cambadélis. "Ce gouvernement de droite pour la droite ne peut inspirer la confiance à un moment où le pays a besoin de gauche", a-t-il fustigé, appelant une nouvelle fois les Français à élire de "nombreux députés de gauche".

