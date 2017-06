Jawad Bendaoud écope de six mois de mise à l'épreuve au tribunal de Bobigny

Jawad Bendaoud était jugé aujourd'hui à Bobigny pour "outrage et menaces sur personne dépositaire de l’ordre public", lorsque le 26 janvier lors de son procès, il s'était mis à insulter et menacer des fonctionnaires de police.

Comme le relate le journal 20 Minutes, Jawad Bendaoud est revenu sur son "pétage de plombs" : "Un policier m’a appelé Century 21 et m’a dit "Ferme ta gueule !". Ensuite il a mis sa matraque entre mes jambes, et m’a soulevé du sol et m’a dit "Tu manges bien en prison espèce de gros kebab".

C’est là que je me suis retourné".

Les policiers ont ensuite réagi en frappant Jawad avec leur matraque télescopique avec pour résultats cinq jours d'ITT et de nombreux hématomes aux jambes, aux bras et sur un pectoral. Une réaction "proportionnée" selon le ministère public qui a requis six mois d'emprisonnement et le maintien en détention, toujours selon le quotidien.

Son avocat, Me Xavier Nogueras lui, plaide la relaxe et relate les difficiles conditions de détention de l'intéressé " On vient le regarder comme si on était au zoo, au cirque (…) c’est un singe à qui on lance des cacahuètes". "Ça fait six mois, je suis en cellule tout le temps, je sors pas, j’ai pas envie de sortir. De quoi et avec qui je vais parler ? Le mec a côté de moi à l’isolement est en prison pour avoir violé une fillette de six ans", lâche Jawad.

A l'issue du procès, Jawad Bendaoud a été reconnu coupable sans toutefois écoper d'une peine de prison supplémentaire. Il a été condamné à six mois de mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de soins et indemnisation des cinq fonctionnaires.