Japon : le taux de natalité est au plus bas en 2016

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Nice: Belhanda indisponible plusieurs semaines et forfait pour la CAN

En savoir plus

Mais c'est aussi un sentiment d'angoisse qui pousse les Japonais à ne pas avoir d'enfant. En effet, ils seraient anxieux à l’égard de l’avenir car ils ont peur de ne pas avoir assez de revenus pour élever des enfants. La pénurie de crèches n'améliore pas non plus la situation. Pour autant, le Japon, qui n'a accueilli que 27 réfugiés en 2015, refuse toujours de s’ouvrir à l’immigration pour enrayer la baisse de sa population.

Le nombre des femmes en âge de procréer diminue (- 20 % qu'il y a 10 ans) et le vieillissement de la population se poursuit. Le Japon pourrait se retrouver dans une grande impasse d'ici quelques décennies. Une situation angoissante pour le gouvernement.

La population japonaise est en chute libre avec un taux de natalité le plus faible au monde (1,4 enfant par femme), alors qu'il faudrait atteindre 2,1 pour assurer le renouvellement des générations.

En 2016, le Japon a enregistré une nouvelle baisse du nombre des naissances. Il y a eu moins d'un million de nouveau-nés, du jamais vu depuis 1899. Le nombre définitif devrait se situer entre 980 000 et 990 000 naissances, selon le quotidien Nikkei et l'agence de presse Kyodo. C'est la cinquième année consécutive que le pays voix son taux de natalité en baisse. Le Japon va donc - pour la dixième année consécutive - répertorier un déclin naturel de sa population.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres