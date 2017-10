Japon : Shinzo Abe donné largement vainqueur des élections législatives

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

En savoir plus

Lors de la campagne, Shinzo Abe a vanté sa politique de relance dite "abenomics", faite de largesses budgétaires et d'une politique monétaire consistant à alimenter le marché en liquidités, mais Yuriko Koike lui a reproché de ne pas procéder à des réformes structurelles suffisante.

Shinzo Abe a bénéficié d'une opposition affaiblie, composée essentiellement de deux partis fraîchement créés avant le scrutin, le Parti de l'Espoir, mené par la charismatique gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, qui a créé la surprise et devrait remporter 50 sièges, et le nouveau Parti démocratique constitutionnel, de gauche.

Au pouvoir depuis fin 2012, Shinzo Abe pourrait ainsi rester aux commandes jusqu'en 2021. Il avait réclamé des élections anticipées en expliquant que la "crise nationale" due à la menace nord-coréenne et au vieillissement de la population nécessitait un mandat fort. Shinzo Abe est favorable à la position de l'allié américain consistant à maintenir "toutes les options" sur la table, sous-entendu y compris militaire, contre Pyongyang.

Les premiers sondages de sortie des urnes au Japon donnent le parti du Premier ministre conservateur japonais Shinzo Abe largement vainqueur des législatives anticipées organisées ce dimanche. La coalition formée entre son parti libéral-démocrate (PLD) et le parti Komeito (centre-droit) remporterait 311 sièges sur les 465 de la chambre basse, selon des estimations de la chaîne privée TBS. D'autres chaînes créditent la coalition sortante d'un nombre de sièges légèrement inférieur à la majorité des deux tiers.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres