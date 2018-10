Selon CNN, l'Arabie saoudite serait prête à reconnaître la mort du journaliste Jamal Khashoggi

Selon les médias américains, l'Arabie saoudite se préparerait à faire une annonce décisive dans le cadre de ce dossier sensible. Le pouvoir saoudien pourrait reconnaitre que le journaliste Jamal Khashoggi est décédé des suites d'un interrogatoire qui aurait mal tourné. Cette information a été dévoilée par la chaîne d'information américaine CNN qui cite deux sources.

L'une des sources en question précise que l'annonce est toujours en cours de rédaction et qu'elle peut encore être modifiée, selon CNN.

La seconde source explique que l'opération a été menée sans les autorisations nécessaires et que les personnes impliquées seront tenues pour responsables.

Jamal Khashoggi est un journaliste saoudien qui vivait en exil aux Etats-Unis.

Il est porté disparu depuis le 2 octobre après s'être rendu au consulat saoudien à Istanbul.

Sa fiancée assure qu'il n'en est pas ressorti.

Selon des sources proches des services de sécurité turcs, le journaliste aurait été tué par une équipe d'une quinzaine de Saoudiens.

Le sort du journaliste Jamal Khashoggi demeure un vrai mystère. Un véritable bras de fer s'est engagé entre le pouvoir saoudien, les Etats-Unis, la Turquie et la communauté internationale.

JUST IN: Saudi Arabia is preparing a report that will acknowledge that journalist Jamal Khashoggi's death was the result of an interrogation that went wrong, sources say https://t.co/AaIMa59hlo pic.twitter.com/y5bMORXksa

— CNN (@CNN) 15 octobre 2018