Jamal Khashoggi aurait été tué "par strangulation" dès son arrivée au consulat d'Arabie saoudite

Selon le même texte, les autorités turques ont demandé au procureur saoudien l'extradition de 18 suspects arrêtés en Arabie saoudite dans le cadre de l'enquête sur la mort du contributeur au Washington Post et exigé de savoir où se trouvait le corps du dissident tout comme l'identité du "collaborateur local" mentionné par l'Arabie saoudite qui a confirmé le caractère prémédité de l'acte.

"Conformément à un plan prémédité, la victime Jamal Khashoggi a été étranglée à mort dès son entrée au consulat. Le corps de la victime a été démembré et on s'en est débarrassé suite à sa mort par strangulation" explique le communiqué.

