Jamal Khashoggi : son Apple Watch aurait enregistré le son de sa torture et son exécution

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Agressions sexuelles: le pape reçoit Piñera et défroque deux évêques chiliens

Le plus grave accident depuis... Neuf alpinistes d'une expédition sud-coréenne victimes d'une tempête au Népal

D'autres officiels turcs assurent disposer d'une vidéo de l'assassinat du journaliste, mais ils n'ont pas expliqué comment ils auraient réussi à l'obtenir, et n'ont montré aucune preuve qu'ils la possèdent vraiment.

"Les moments durant lesquels Khashoggi a été interrogé, torturé et assassiné ont été enregistrés par l'Apple Watch", assure le journal.

Le possible assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi a été démenti pour la première fois ce samedi par l'Arabie saoudite, qui n'avait aucune intention de "tuer" le journaliste dissident disparu à Istanbul. Le ministre saoudien de l'Intérieur a dénoncé dans une déclaration officielle des "mensonges sans fondement".

