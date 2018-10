Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Cependant en 2004, l'ancien activiste est arrêté par la police française. Cette "affaire Battisti" provoque une vague de soutien à gauche, et une critique de ce soutien idéologique par la droite. Alors qu'une extradition semble se dessiner, Cesare s'échappe (avec l'aide des services secrets français selon lui) et atterrit au Brésil. Protégé par le gouvernement de Lulla, il est depuis installé aau Brésil.

Ancien membre du groupuscule d'extrême-gauche italien Prolétaires armés pour le communisme (PAC) en Italie dans les années 70. Arrêté pour son appartenance au groupe après des dénonciations, il est envoyé en prison en 1918 purger une peine de 13 ans. Il s'évade cependant et s'enfuie au Mexique où il passera neuf ans avant de rejoindre la France de Mitterrand, qui n'extradait que les meurtres de sang, ce que Battisti contestait. Il est cependant à nouveau condamné en Italie en 1993, tout en obtenant une carte de séjour pour 10 ans en 1997 en France.

