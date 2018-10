Le Brésil retient son souffle : les bureaux de vote ont ouvert dans le cadre de l'élection présidentielle avec le spectre du triomphe de Bolsonaro

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Selon les chiffres communiqués samedi soir, Jair Bolsonaro est crédité de 54 à 55% des intentions de vote, contre 46 et 45% pour Fernando Haddad.

Jair Bolsonaro a lui-même été agressé à l'arme blanche lors de la campagne. Ce candidat, annoncé favori dans les sondages, a multiplié les messages à ses partisans via les réseaux sociaux ou par l'intermédiaire de WhatsApp.

L'ancien président Lula a notamment été incarcéré à la suite d'un vaste scandale. La campagne électorale de 2018 a été marquée par des thèmes sensibles comme l'immigration et la lutte contre l'insécurité et la violence.

La vie politique brésilienne a été marquée ces dernières années par de nombreux scandales financiers et de corruption, provoquant la colère et la défiance des électeurs.

Les regards du monde entier seront tournés la nuit prochaine vers le Brésil. Le pays s'apprête en effet à vivre un jour historique dans le cadre du second tour des élections présidentielles.

