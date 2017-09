Jacques Chirac va "plutôt bien"

Le livre "Président, la nuit vient de tomber" d'Arnaud Ardoin, sera publié ce jeudi aux Editions du cherche-midi. L'auteur a, avec cet ouvrage, tenté de percer le mystère de Jacques Chirac, un homme "profondément humain, rustique, simple", selon son éditeur.

Pour ce livre, l'auteur recueilli le témoignage de Daniel Le Conte, ancien collaborateur de Jacques Chirac, décédé en juillet dernier, qui l’a accompagné jusqu’à il y a peu, y compris dans la maladie. Dans le Parisien, Claude Chirac explique avoir été choquée de la découverte de ce livre et regrette la démarche de Daniel Le Conte. "Je ne veux pas polémiquer mais je souhaite dire - haut et fort - que ce livre a été fait à l’insu de Jacques Chirac et de sa famille. Nous en ignorions absolument tout", déclare-t-elle.

La démarche de Daniel Le Conte "vient heurter de plein fouet les principes fondamentaux de dignité, de respect, de retenue qui ont toujours guidé l’existence de mes parents", ajoute-t-elle. "Je ne vous cacherais pas que tout cela nous plonge dans une extrême tristesse".

Elle explique que son père a décidé "de se retirer de la vie publique, c’est quand même le droit de chacun - les années passant, l’âge arrivant - de décider ce que l’on veut pour terminer sa vie" . Jacques Chirac a "décidé d’être dans un quotidien qui, dorénavant, est strictement privé et je pense qu’il a le droit à ce respect là comme n’importe qui."

Elle ajoute que l'ancien président "va plutôt bien. Les médecins parfois n’en reviennent pas mais il va plutôt bien. Il a de la ressource, c’est le moins que l’on puisse dire..." Bernadette Chirac, "après avoir passé une année très difficile, va mieux", ajoute-t-elle.