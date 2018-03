Jacques Chirac est "dans une forme aussi bonne que possible", assure Dominique de Villepin

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

16h24 France: la popularité de Macron et Philippe s'effrite encore

15h23 Neige et vergles: la Tour Eiffel fermée depuis dimanche matin AFP

"C'est un homme qui, vous savez, a beaucoup compté pour moi et qui me manque. Donc, chaque fois que je peux le faire, j'ai du plaisir à aller le saluer", a-t-il dit.

Lex-président Jacques Chirac continue à profiter d'une retraite paisable. Il reçoit quelques visiteurs, dont son ancien Premier ministre Dominique de Villepin, qui a assuré ce dimanche dans le Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro : "J'ai la chance de le voir de temps en temps. Il est dans une forme aussi bonne que possible."

