Jack Lang suggère de "supprimer le poste de Premier ministre"

L'idée risque d'être moyennement appréciée par Edouard Philippe. Dans un entretien accordé au Parisien, Jack Lang a tout simplement suggéré de supprimer le poste du Premier ministre, estimant que le président de la République devait être responsable devant le Parlement. "Aujourd’hui le président français est celui qui, dans les régimes démocratiques, a le plus de pouvoirs. Mais il n’a aucune responsabilité politique, puisque c’est le Premier ministre qui est responsable. Si on supprimait le poste de Premier ministre, le chef de l’Etat serait aussi chef du gouvernement. Il deviendrait responsable devant le parlement".

Ce n'est d'ailleurs pas le premier responsable politique à évoquer cette idée. François Fillon (alors à Matignon) et François Hollande (en 2016) avaient également plaidé pour cette proposition.

Par ailleurs, Jack Lang a salué l'initiative d'Emmanuel Macron de s'exprimer devant la Congrès, comme il le fera ce lundi à Versailles. " Je me réjouis de son geste de venir présenter son programme devant l'ensemble du parlement, un peu comme le président américain prononce son discours sur l'état de l'Union devant le Congrès une fois par an". Mieux, l'ancien ministre de la Culture milite pour que ce rendez-vous devienne régulier. "Je souhaite que cela devienne non seulement un rendez-vous régulier, tous les six mois par exemple, mais aussi l’occasion d’un vrai débat entre le président et les parlementaires", a-t-il souligné.