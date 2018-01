Jack Lang estime que Donald Trump est un "président de merde"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Contacté par l'AFP, l'ancien ministre a évoqué le "mépris" du président des Etats-Unis. "C'est un cri du cœur, un cri de révolte après ce qu'il a dit sur les Haïtiens" a-t-il expliqué. "J'ai envie qu'on dise dans le monde entier : "président de merde", comme un cri de ralliement contre ce personnage humiliant et offensant". Pour Jack Lang, Donald Trump est d'ailleurs "un xénophobe et un raciste maladif".

Si le locataire de la Maison Blanche a nié avoir prononcé ces mots, ces derniers ont néanmoins provoqué une indignation mondiale et une réaction des diplomates africains de l'ONU.

Une référence à l'expression "pays de merde" qu'aurait employé le président milliardaire pour parler d'Haïti, du Salvador, et des nations africaines lors d'une réunion avec des parlementaires américains.

Jack Lang n'y va pas avec le dos de la cuillère. Samedi 13 janvier, l'ancien ministre de la Culture et président de l'Institut du monde arabe a qualifié Donald Trump de "président de merde" sur les réseaux sociaux.

