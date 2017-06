"J'espère que j'obtiendrai la réussite que vous méritiez" lance Nicole Belloubet à François Bayrou

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Sommet de Bruxelles: l'UE retrouve la confiance face à Theresa May fragilisée

Sommet de Bruxelles: l'UE retrouve la confiance face à Theresa May fragilisée

Autre dossier d’envergure abordé : la loi sur la moralisation de la vie publique. "Vous allez avoir un combat très important à mener" a commenté François Bayrou. "C'est un honneur pour moi", lui a répondu Nicole Belloubet. "Soyez certain que je m'inscrirai, au-delà de l'exigence républicaine, dans vos pas. J'espère que j'obtiendrai la réussite que vous méritiez".

"Vous avez beaucoup de chance", a lancé, très ému, le ministre démissionnaire à celle qui va lui succéder. Le patron de MoDem, qui a notamment plaidé pour une loi "rapide" sur l'indépendance des parquets, a assuré avoir "beaucoup travaillé" et "fait avancer beaucoup de choses" dans les quelques semaines qu'il a passé au ministère de la Justice. "Il n'y aura pas de réussite si on ne réussit pas le défi de libérer les énergies internes. Il n'est pas normal que l'État croie que toutes les décisions doivent être avalisées, j'allais dire bénies, par Bercy" a-t-il souligné.

Il ne sera donc resté Garde des Sceaux que quelques semaines. Fragilisé par l'affaire des soupçons d'emplois fictifs au MoDem et par son coup de fil polémique à la rédaction de France Info, François Bayrou a annoncé hier sa démission du gouvernement Philippe. Ce jeudi matin, le ministre a prononcé un discours à l'occasion de la passation de pouvoir au ministère de la Justice, alors que Nicole Belloubet va le remplacer.

