Italie : de violents orages font six morts en Toscane

Au moins six personnes ont trouvé la mort ce dimanche en Italie, dont 4 membres d'une même famille, après de violents orages. La ville de Livourne, en Toscane, a été particulièrement touchée : 40 centimètres de pluie sont tombés en l'espace de quatre heures, transformant les rues en rivières et emportant les voitures. Dans cette commune, 4 personnes sont décédées : une fillette, ses parents et l'un de ses grands-parents ont été retrouvés noyés dans leur maison inondée.

Un cinquième corps a été découvert dans une zone dévastée par des glissements de terrain, et un sixième dans un quartier résidentiel voisin.

"La situation est très difficile, c'est critique.

Nous craignons un désastre", a déclaré le maire de Livourne, Filippo Nogarin.

Le principal syndicat d'agriculteurs italien, Coldiretti, a expliqué que les orages avaient été aggravés par une sécheresse qui a laissé la terre plus aride que d'ordinaire, incapable d'absorber les pluies. "La tropicalisation du climat entraîne une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, avec des vagues de chaleur, la formation d'importants nuages, de violentes chutes de grêle qui ravagent la production agricole nationale", explique le syndicat.