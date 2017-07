L'Italie veut que les autres pays européens reçoivent les bateaux de migrants

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Travail : Besancenot appelle à une mobilisation "unitaire, sociale et politique"

Mode: les Américains Rodarte et Proenza Schouler au diapason de la haute couture

Dupont-Aignan (DLF) prêt à "dialoguer" avec Philippot, Wauquiez et Mariani

En savoir plus

En conséquence, l'Italie a menacé mercredi de bloquer l'entrée de ses ports aux bateaux étrangers ramenant des migrants depuis les côtes libyennes. En réponse, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a rappelé jeudi que l'Union européenne a alloué 10,2 milliards d'euros à la gestion des migrants en 2016 et 2017.

Outre la marine italienne, les bateaux qui vont chercher les migrants "battent pavillon de différents pays européens", souligne le ministr. Il s'agit des bateaux d’ONG, de l’opération navale européenne "Sophia" et de l’agence européenne des frontières Frontex. Pour le ministre, "si les seuls ports vers lesquels les réfugiés sont acheminés sont les ports italiens, cela ne marche pas. C’est le cœur de la question. Je suis un europhile et je serais fier si même un seul bateau, au lieu d’arriver en Italie, allait dans un autre port.

Alors qu'une réunion est prévue ce dimanche soir à Paris entre les ministres de l'Intérieur français, allemand et italien pour discuter d'une "approche coordonnée" visant à gérer l'afflux de migrants, il dénonce une "énorme pression" sur l'Italie.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres