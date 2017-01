Italie : toujours 23 personnes disparues après l'avalanche

Les secouristes italiens ont réussi à extraire 11 personnes des décombres de l'hôtel, dévasté par une violente avalanche, mercredi dans les Abruzzes. Ce samedi, ce sont deux femmes et deux hommes qui ont pu être sauvés. Leur combinaisons de ski leur ont permis d'éviter hypothermie, tout comme la poche d'air dans laquelle ils se trouvaient.

23 personnes sont toujours disparues. 3 corps ont été découverts pour porter le bilan provisoire à 5 morts.

La course contre la montre se poursuit. "Il y a toujours l'espoir de trouver plus de gens en vie parce que même si on n'entend plus de voix, il peut y avoir encore des personnes prises au piège derrière ou sous un mur de béton qui nous empêcherait de les entendre" ont souligné les secouristes.