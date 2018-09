Italie : Salvini reproche aux migrants d'avoir ramené la tuberculose

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Il ne s'agit toutefois que de soupçons, puisque ni les autorités sanitaires italiennes ni une quelconque étude scientifique ne le confirme ou l'infirme. « Il n'y a pas d'alerte justifiée, notre système de santé est très bien préparé pour gérer la tuberculose », a ainsi expliqué à Euronews Maurizio Marceca, du département de Sénté publique et des Maladies contagieuses à l'Université Sapienza de Rome. En tout cas, les données fournies par la Société italienne de médecine de l'immigration ne lui donnent pas raison : en 2006, il y avait environ huit cas de tuberculose pour 100 000 habitants, contre 6 en 2016 ; chez les migrants, 84 cas de tuberculose étaient détectés pour 100 000 habitants, contre 44 en 2016.

Mercredi, l'homme fort du pays a dénoncé les conséquences d'une « invasion sans lois et sans contrôles ». S'appuyant sur des déclarations de Roberto Ciambetti, président du Conseil régional de Vénétie, selon qui un migrant souffrant de tuberculose avait disparu dans la nature, il a fait le lien avec la quarantaine de cas de tuberculose détectés dans cette province depuis le début de l'année.

