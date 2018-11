L’Italie menace de « bloquer les activités européennes »

« Nous avons démontré que nous savons défendre nos frontières et nous démontrerons que, éventuellement, nous pouvons aussi bloquer les budgets et les activités européennes tant que l'Europe et certains pays continueront à se moquer des Italiens » a déclaré Matteo Salvini ce dimanche 11 novembre à Milan.

Le ministre italien de l’Intérieur a tenu ces propos à la suite d’un très vif échange avec Malte qu’il a accusé d’avoir aidé des migrants à accoster sur l’île italienne de Lampedusa.

« Malte a aidé une embarcation avec 13 migrants à bord en fournissant des gilets de sauvetage, de l'eau et une boussole » a-t-il lancé en évoquant un « acte hostile d’un autre pays de l’Union européenne ».

Selon une source du même ministère cité par des médias italiens, l’embarcation arrivée à Lampedusa vendredi avait été repéré la nuit précédente par un avion de la garde financière italienne dans la zone de recherche et de secours (SAR).

A leur arrivée sur l’île, les 13 personnes (10 Tunisiens et trois individus provenant de la corne de l’Afrique) ont raconté l’affaire et selon la même source, « il y a des indices qui, selon les enquêteurs, rendent crédibles les témoignages ».

Michael Farrugia, ministre maltais de l’Intérieur a déclaré sur Twitter que Matteo Salvini « devrait comprendre que les embarcations en mer ne sont pas toujours en difficulté et si les personnes à bord ne veulent pas être secourues, aucune autorité dans la zone de secours ne peut les empêcher de poursuivre leur voyage ».