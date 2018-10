L'Italie maintient son budget tout en promettant de réduire la dette

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

En savoir plus

La coalition au pouvoir compte ien mettre en œuvre ses promesses électorales pour stimuler la croissance par le biais des investissements et de la demande. Pour autant, le pays doit prendre en compte sa dette de 2300 milliards d'euros (130% du PIB contre 100% en France). D'autre part, les prévisions de croissance (1.5% en 2019) sont jugées trop optimistes par de nombreux observateurs dont le FMI.

Il est possible que nous ne l'atteignions pas, mais il est certain que nous ne le dépasserons pas. Il a aussi précisé que le pays ne comptait pas augmenter son déficit budgétaire sur la période 2020/2021.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres