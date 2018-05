Italie : le M5S et la Lega évoquent une potentielle annulation de dette (de 250 milliards !)

L'alliance qui se profile entre le parti de droite la Lega et le parti populiste M5S est l'épouvantail de cette fin de semaine. En cause : la fuite de projets d'accords qui évoquaient une annulation partielle de la dette italienne (à hauteur de 250 milliards d'euros) et une sortie possible de l'Union. européenne. Rien d'extraordinaire au fond, les deux partis ayant chacun déjà évoqué ces possibilités. Les partis de Luigi di Maio (M5S) et de Matteo Salvini (La Lega) ont cependant signifié qu'il s'agissait d'une version ancienne de leur contrat.

L'effet d'une telle annonce a évidemment été très important, notamment sur les obligations italiennes et allemandes.

Autre mesure qui n'a pas plus du côté de la Commission européenne, celle d'une demande de renégociation de la contribution de l'Italie au budget européen.

Autres mesures évoquées, celle d'un "revenu citoyen" pour les plus pauvres, le retrait des sanctions contre la Russie, la diminution massive de l'immigration. Les deux leaders ont d'ailleurs souhaité que les mesures proposées soient ratifiées par les Italiens, une fois dévoilées.