Italie : la Lombardie et la Vénétie réclament plus d'autonomie

95% de "oui" en Lombardie et 98% de "oui" en Vénétie. Dans un contexte de tensions européennes liées à la Catalogne, les régions italiennes de Lombardie et Vénétie organisaient des référendums consultatifs pour, non pas l'indépendance, mais plus d'autonomie. La participation s'est élevée à 40% en Lombardie et 57% en Vénétie. Le président de la Vénétie, Luca Zaia, s'est ainsi félicité d'un "big bang" dans une région dominée par un tissu important de PME.

Les deux régions sont désormais en position de force pour négocier avec Rome davantage de pouvoirs dans le domaine des institutions, de la santé ou encore de la sécurité. Mais c'est bien évidemment en matière fiscale que l'intérêt est le plus important : les deux régions font partie des plus riches du pays.

En revanche, pas question de lancer une démarche indépendantiste. Les promoteurs des référendums ont rappelé que ce vote se faisait "dans le cadre de l'unité italienne."