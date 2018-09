L'Italie s'étonne de voir que la France est autorisée à avoir un déficit plus important que le gouvernement transalpin

Giovanni Tria pourrait provoquer la colère de Bruxelles et générer des incertitudes sur les marchés financiers cette semaine à la suite des annonces sur les objectifs de dépenses et d'emprunts pour l'Italie.

L'ancien professeur d'économie politique va devoir concilier les exigences de la coalition populiste italienne avec l'impérieuse nécessité de calmer les nerfs des européens sur la question de la dette publique.

Les pressions sont fortes de la part de l'Europe envers l'Italie.

Cet économiste chevronné a été critiqué par de nombreux politiciens en Italie. Luigi Di Maio s'est notamment interrogé sur le déficit beaucoup plus important que ce que Giovanni Tria avait proposé. Le Mouvement 5 étoiles aurait menacé de lancer une "vendetta" contre des fonctionnaires du ministère des Finances s'ils refusaient de financer les plans du parti.

Giovannia Tria, avant d'être nommé, avait souligné, dans une article d'Il Sole 24 Ore, la nécessité pour l'Europe de se réformer afin que l'Italie puisse dépenser de l'argent dans les investissements publics.

"Ceux qui invoquent une sortie de l'euro comme panacée n'ont pas raison mais Mario Draghi, le président de la BCE, n'a pas non plus raison lorsqu'il dit que l’euro est irréversible, s’il ne précise pas le moment et les conditions des réformes nécessaires à sa survie".

Le gouvernement italien est opposé aux mesures visant à renforcer le partage des risques dans la zone euro sans plus de soutien pour les économies les plus faibles.

Le "revenu citoyen", la mesure phare du Mouvement 5 Etoiles, figurera bien dans le projet de budget pour 2019, selon Bloomberg qui cite le ministre italien des Finances, Giovanni Tria.

Le leader du Mouvement 5 Etoiles, Luigi Di Maio avait menacé hier de ne pas approuver les objectifs budgétaires du gouvernement si ses principales revendications, et notamment celle d’un revenu citoyen, n’étaient pas satisfaites.

Luigi Di Maio s'est étonné de la manière dont la France est autorisée à un plus large déficit que l'Italie.

"Macron porte bien le déficit de la France à 2,8 %. Nous en ferons autant. Nous sommes un pays souverain".

Le document de cadrage du budget italien (le DEF) sera adopté par le Parlement jeudi. Il comporte le chiffre de 1,6 % du PIB comme cible du déficit public pour 2019. C'est sur ce plafond que le ministre italien de l'Économie s'est entendu avec la Commission européenne. Il ne souhaite pas en déroger afin de ne pas raviver les attaques des marchés.