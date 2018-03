Italie : la droite arrive en tête devant le Mouvement 5 étoiles

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

6h12 Frances McDormand décroche son 2e Oscar pour le rôle d'une mère en deuil et en colère AFP

Sam Rockwell oscarisé en flic raciste et violent dans "3 Billboards"

Le chef de la diplomatie française à Téhéran: nucléaire et Syrie au menu

I dati reali della Camera @Montecitorio dal @Viminale 29593 sezioni su 61401. ed ora, via alla diretta di #Unomattina con lo speciale #Elezioni2018 Con @francodimare @mfrittella @RaiUno pic.twitter.com/feN5YpUFkS

Pour le Parti démocrate, de Matteo Renzi et Paolo Gentiloni, cela ressemble plutôt à une déroute, avec 20% des voix environ. A noter que les chiffres peuvent largement bouger au fil des dépouillements mais les tendances semblent se confirmer.

La grosse surprise vient du Mouvement 5 étoiles, arrivé en second position du scrutin avec 31% des voix. Le parti anti-européen peut éventuellement trouver un allié de choix dans la Ligue pour espérer monter une majorité gouvernementale.

