Israël : l'Union Européenne inquiète de voir sa solution à deux Etats compromise

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Menaces de Trump sur les autos: l'Europe prête à discuter... et riposter

Le Parlement israélien a voté, hier, en faveur de ce texte polémique jugé raciste, par certains, envers la minorité arabe. Texte qui affirme, entre-autres, que l'hébreu est désormais la seule langue officielle dans le pays, que les "localités juives (sur le territoire israélien) relèvent de l'intérêt national" et enfin, que Jérusalem -y compris la partie occupée et annexée de la ville- est la capitale israélienne.

Sans pour autant faire de commentaires précis sur l'adoption de ce texte par le Parlement israélien, Maja Kocijancik a réaffirmé le point de vue de l'Union Européenne et sa solutions à deux Etats, précisant que tout devait être "fait pour éviter de mettre des obstacles et empêcher cette solution de devenir réalité". En ce sens, la porte-parole a décrété que l'UE allait dès à présent "travailler avec les autorités d'Israël sur tout ce qui risque d'empêcher la solution à deux Etats de voir le jour".

L'Union européenne a réagi cet après-midi à l'adoption, par Israël, d'une loi définissant le pays comme "Etat nation du peuple juif". Elle s'est dite préoccupée par le texte qui pourrait compremettre la solution à deux états pour mette fin au conflti israélo-palestinien. Lors d'un point presse, la porte-parole de la diplomatie européenne a déclaré : "Nous sommes préoccupés et nous avons fait part de notre inquiétude aux autorités d'Israël" avant de préciser "Nous respectons la souveraineté d'Israël, mais les principes de base, y compris le droit des minorités, doivent être respectés".

