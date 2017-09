Israël : pour l'ambassadeur américain, les colonies "font partie" d'Israël

Dans un entretien au site israélien Walla ! News, l'ambassadeur américain à Tel Aviv David Friedman a créé la polémique en jugeant que les colonies implantées illégalement (Selon l'ONU) en Cisjordanie "font partie d’Israël". Comme le souligne le Monde, c'est la première fois qu'un diplomate américain en poste prend de telles positions sur cette question épineuse. "L’idée d’une expansion en Cisjordanie a toujours existé, mais pas forcément dans toute la Cisjordanie", poursuit-il. "Et c’est exactement ce qu’Israël a fait, vous savez.

Je veux dire, ils n’occupent que 2 % de la Cisjordanie. Ces implantations ont une signification nationale historique et religieuse importante, et je pense que les colons se voient eux-mêmes comme des Israéliens et qu’Israël voit les colons comme des Israéliens."

Réputé pour ses positions tranchées, celui qui a été nommé par Donald Trump à ce poste évoquait ainsi, en février, une "occupation supposée" pour parler des colonies. La position officielle du président américain a varié avant de se fixer à une opposition à la construction de nouvelles habitations israéliennes dans les territoires palestiniens.