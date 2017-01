Israël : plusieurs morts après une attaque au camion

Au moins quatre personnes sont décédées et une quinzaine d'autres blessées ce dimanche à Jérusalem ouest, victimes d'une attaque menée dans la vieille ville. Le chauffeur d'un camion, venu de Jérusalem est, a percuté un groupe de militaires sur une promenade publique.

Selon le témoignage d'un conducteur de bus, le camion s'était précipité sur un groupe de soldats, qui ont tiré sur le chauffeur. L'assaillant a alors fait demi-tour et a nouveau foncé sur eux. "Ils ont tiré sur lui, jusqu'à ce qu'ils le neutralisent", a déclaré ce témoin.

Le chauffeur du camion - un Palestinien, selon la radio israélienne - a été abattu, a annoncé la police.

"C'est une attaque terroriste", a déclaré une porte-parole de la police, décrivant une rue "jonchée de corps", à Radio Israël. Selon les médias palestiniens, le terroriste a été identifié et est originaire du quartier de Jabel Mukaber, à Jérusalem-Est.

At least 2 #Israel(is) severely injured, attacker neutralized. Second possible attack reported in #Jerusalem's Har Homa pic.twitter.com/zpXgFRvhqe

— Anna Ahronheim (@AAhronheim) 8 janvier 2017