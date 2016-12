Israël : l'ONU adopte une résolution pour condamner les colonies en Cisjordanie

C'est un sacré caillou dans la chaussure de Donald Trump que Barack Obama vient de déposer. En choisissant de s'abstenir, lors du dernier Conseil de sécurité des Nations unies ce vendredi, les Etats-Unis ont permis l'adoption d'une résolution condamnant les colonies israéliennes en Cisjordanie et réclamant leur arrêt. Un revirement de politique qui a provoqué la colère de l'Etat hébreu. "C'est une soirée triste et tragique", a ainsi réagi un ministre israélien. Face aux critiques, Ben Rhodes, le conseiller de politique étrangère d’Obama, s'est justifié : "Ca n’est pas nous qui avons initié la résolution et nous n’avons pas voté pour.

Nous nous sommes simplement abstenus parce que nous sommes en désaccord avec l’accroissement du nombre de constructions dans les territoires occupés, et nous estimons que cela entrave toute chance de reprendre les négociations pouvant conduire à une solution de deux Etats."

La décision créé la polémique en Israël mais aussi aux Etats-Unis où le soutien à l'Etat hébreu est généralement indéfectible, côté Républicain et côté Démocrate. "Avec des amis comme nous, Israël n’a pas besoin d’ennemis" s'est exclamé un sénateur.

La proposition avait été proposée par l'Egypte avant que Le Caire ne finisse par reculer. Elle avait alors été reprise conjointement par la Nouvelle-Zélande, le Sénégal, la Malaisie et le Venezuela. En représailles, Benyamin Netanyahu a rappelé ses ambassadeurs en Nouvelle-Zélande et au Sénégal pour consultation. (Israël n'entretient pas de relations diplomatiques avec les deux autres pays.)

Concrètement, le texte affirme que la communauté internationale ne reconnait pas les constructions réalisées depuis 1967 et appelle à "prendre des mesures immédiates pour prévenir tout acte de violence contre les civils, y compris les actes terroristes, de provocation et de destruction."