Israël : Nétanyahou affirme détenir les preuves d'un programme nucléaire iranien secret

Le premier ministre israélien s'est exprimé à l'approche de la date butoir du 12 mai fixée par le président américain Donald Trump pour décider ou non de dénoncer ou de "déchirer" cet accord conclu en 2015. Benyamin Nétanyahou s'est montré confiant sur l'attitude et la position de Donald Trump dans les prochaines semaines sur cet épineux dossier.

"Les dirigeants iraniens ont fréquemment nié avoir jamais cherché à obtenir des armes nucléaires. Ce soir, je suis ici pour vous dire une chose : l’Iran a menti. Après avoir signé l’accord nucléaire en 2015, l’Iran a intensifié ses efforts pour cacher ses archives secrètes. Même après cet accord, l’Iran a continué de préserver et d’étendre son savoir-faire en matière d’armes nucléaires pour un usage futur".

Alors que l'accord sur le nucléaire iranien était au cœur de la visite entre Trump et Macron, un rebondissement spectaculaire risque de jeter de l'huile sur le feu. Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a affirmé ce lundi 30 avril qu'Israël disposait de nouvelles "preuves concluantes" d'un programme secret iranien pour se doter de l'arme nucléaire.

