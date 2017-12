Israël : le Guatemala annonce le transfert de son ambassade à Jérusalem

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Des 193 pays représentés à l'Onu, seuls neuf ont voté contre la condamnation de l'ONU : outre les Etats-Unis, Israël et le Guatemala, il s'agit du Honduras, du Togo, de la Micronésie, de Nauru, de Palau et des îles Marshall.

Vendredi, Jimmy Morales avait défendu le soutien de son pays à la décision des États-Unis de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, expliquant que "le Guatemala est historiquement pro-Israël" et qu'en "70 ans de relations, Israël a été notre allié".

"Un des thèmes les plus importants avec le Premier ministre a été le retour de l'ambassade du Guatemala à Jérusalem", a-t-il dit, avant de rappeler les "excellentes relations" entre les deux pays "depuis que le Guatemala a soutenu la création de l'État d'Israël".

Jimmy Morales, qui est le second chef d'Etat après Donald Trump à prendre cette décision, malgré le vote de l'Onu denonçant ce choix, a annoncé avoir eu un entretien avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Après les Etats-Unis, qui ont annoncé reconnaître le statut de Jérusalem comme capitale d'Israël et annoncé le transfert de leur ambassade (actuellement à Tel Aviv), le président du Guatemala a fait la même annonce ce dimanche. "J'ai donné des instructions à la ministre [des Affaires étrangères, Sandra Jovel] pour entamer les démarches" afin de mettre en œuvre cette décision, a écrit Jimmy Morales sur Twitter, et dans un communiqué de presse.

