Israël : l'ambassade américaine va déménager dès le mois de mai

L'ambassade des Etats-Unis en Israël sera transférée de Tel Aviv à Jérusalem plus tôt que prévu. Alors que les observateurs s'attendaient à ce que ce déménégement annoncé en décembre 2017 prenne plusieurs années, la Maison blanche a annoncé vendredi une accélération du calendrier : le transfert débutera en mai, plus précisément le 14, date du 70e anniversaire de la proclamation de l’Etat d’Israël.

"Nous sommes très heureux de faire cette avancée historique et nous attendons avec impatience l’ouverture en mai", a annoncé vendredi la porte-parole de la diplomatie américaine, Heather Nauert. Pour des raisons logistiques et de sécurité, ce transfert sera pour l'instant symbolique : il s’agira d’abord d’installer un bureau pour l’ambassadeur, David Friedman, dans des locaux déjà utilisés par le consulat américain à Arnona. Un bâtiment annexe sera construit d'ici fin 2019 et l'ambassade permanente sera installée "à long terme".

Du côté israélien, cette annonce a été largement saluée : "Cette décision va faire du 70e anniversaire de l’indépendance une célébration encore plus grande", s’est félicitée dans un communiqué l’ambassade israélienne à Washington. Le premier ministre, Benyamin Nétanyahou a salué "un grand jour pour l’Etat d’Israël".

Le ton est bien sûr différent côté palestinien. C'est "une provocation pour les Arabes, musulmans et chrétiens. Par une telle décision, l'administration Trump finit de s'isoler complètement et devient une partie du problème et non plus de la solution", a dit à l'AFP le numéro deux de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Saëb Erakat. Il affirme que la présence de l’ambassade américaine à Jérusalem "contrevenait au droit internationa".

Saeb Erekat, le négociateur vétéran de l’Autorité palestinienne, a de son côté publié un communiqué où il souligne que ce déménagement montre "la détermination de l’administration américaine à violer le droit international, à détruire la solution à deux Etats, à provoquer les sentiments du peuple palestinien, ainsi que ceux des Arabes, des musulmans et des chrétiens dans le monde".