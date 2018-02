Islam de France : comment Emmanuel Macron veut réorganiser le culte musulman

Emmanuel Macron révèle ce dimanche dans le JDD les premières pistes de sa réflexion sur le sujet de l'islam de France. "Nous travaillons à la structuration de l'islam de France et aussi à la manière de l'expliquer", déclare le chef de l'Etat. "Mais je ne dévoilerai une proposition que quand le travail sera abouti. Ma méthode pour progresser sur ce sujet, c'est d'avancer touche par touche."

"C’est durant ce premier semestre 2018 que je souhaite poser les jalons de toute l’organisation de l’islam de France", affirme-t-il.

Le journal explique qu'un plan d'ensemble est à l'étude.

Il comprend notamment la création de nouvelles instances représentatives des musulmans, l'élaboration d'un cadre pour le financement des lieux de culte et la collecte des dons, et un programme de formation des imams. L'objectif d'Emmanuel Macron : "réduire l'influence des pays arabes, qui empêche l'islam français d'entrer dans la modernité", selon un de ses conseillers sur le sujet.

Le président se dit ainsi soucieux de "retrouver ce qui est le coeur de la laïcité" pour "préserver la cohésion nationale et la possibilité d’avoir des consciences libres". Le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin, interrogé par le JDD, explique que "la période est propice" car "il y a une accalmie sur le front du terrorisme" et "Macron a une forte légitimité pour transformer le pays et une grande partie des ­musulmans ressent cette nécessité d'avancer".

D'ores et déjà, des mesures sont prises ou sur le point de l'être pour favoriser l'apprentissage du fait religieux à l'école ou renforcer la formation des aumôniers musulmans dans les prisons et les hôpitaux.