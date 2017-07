Lors de sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait promis de réformer la taxe d'habitation en 2019 et l'impôt sur la fortune (ISF) en 2018. Mais lors de son discours politique général à l'Assemblée nationale, Edouard Philippe avait annoncé que ces mesures allaient être reportées à plus tard. Une nouvelle qui avait alors été vivement critiquée, surtout par les députés de l'opposition, qui ne voyaient que des hausses d'impôts comme la CSG à venir pour les contribuables.

L'ISF et la taxe d'habitation réformés dès 2018

Ce lundi 10 juillet, c'est un nouveau changement dans l'agenda des réformes qui est annoncé.

Selon RTL et Franceinfo, Emmanuel Macron aurait décidé que la suppression de la taxe d'habitation et la réforme de l'ISF entreront bien en vigueur dès l'année prochaine. "C'est le président de la République, Emmanuel Macron qui a tranché dans l'après-midi, avec l'accord du Premier ministre Édouard Philippe", indiquait hier soir Franceinfo.

L'ISF sera donc modifié pour ne taxer que les biens immobiliers et non les investissements en entreprises. "Un manque à gagner de trois milliards d'euros par an destiné à attirer les investisseurs, notamment étrangers, qui ne devrait pas arranger l'état des comptes publics, principale préoccupation d'Édouard Philippe et Gérald Darmanin", écrit Le Point. En ce qui concerne la taxe d'habitation, l'exonération se fera de manière progressive pour atteindre 80 % des ménages en 2022. Les propriétaires à faibles revenus seront les premiers concernés par cette réforme. L'objectif est de faire baisser l'impôt local des retraités dont la pension mensuelle est supérieure à 1 200 euros par mois. Ces retraités subiront également la hausse de 1,7 point de la CSG.