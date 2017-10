ISF : les députés LREM veulent taxer les biens de luxe

C'était une sacrée tâche au milieu de la réforme de l'ISF. Cette dernière concerne l'immobilier, un certain nombre de bien de luxe étaient donc épargnés par le gouvernement. Les députés LREM ont déposé une vingtaine d'amendements pour y remédier. Interrogé par Ouest France, Richard Ferrand explique la démarche.

"L'idée de la réforme est que tout ce qui relève de l'économie productive ne doit pas avoir de frein, qu'il faut supprimer les impôts repoussoirs pour ceux qui veulent investir en France, de façon à créer des emplois" explique le patron des députés LREM. "Taxer la fortune immobilière va dans ce sens, mais des biens comme les yachts, les voitures de grand luxe ou les métaux précieux ne concourent pas non plus à l'économie productive. Réintroduire des taxes sur ces valeurs n'est pas en contradiction avec l'esprit de la réforme, et nous le faisons en accord avec le gouvernement, pour un budget juste et efficace."

La taxe sur les yachts servira particulièrement à soutenir financièrement la Société nationale de sauvetage en mer, souligne-t-il.

"En relevant les droits annuels de francisation et les droits de passeport pour les yachts de plus de 30 mètres, nous devrions pouvoir dégager 10 millions d'euros." Cette taxe s'adressera aux "résidents français propriétaires de bateaux de plus de 30 mètres, ou qui en utilisent via des sociétés commerciales, même battant pavillon étranger ou installés hors de France. La taxe ira de 30 000 € à 200 000 € par an, en fonction de la longueur et de la puissance du yacht."