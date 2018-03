Isère : un véhicule fonce sur des militaires pendant leur footing

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Doux: LDC, au sein d'un consortium, propose de reprendre plus de 900 salariés

Renault et Nissan négocient en vue d'une fusion

Plus d'informations à suivre

Un important dispositif a été mis en place afin de retrouver l’individu et la gendarmerie a déployé plusieurs patrouilles dans le secteur de l’agglomération grenobloise pour vérifier les plaques d'immatriculation. D’après Le Dauphiné Libéré, la voiture utilisée serait une Peugeot 208 volée. La Police judiciaire a été saisie.

Selon BFMTV, le conducteur leur a lancé des insultes à deux reprises avant de s’enfuir. Mais à ce stade, aucune indication ne permet d'en savoir plus sur ses motivations.

L’attaque a visé un groupe de militaires du 93e régiment d'artillerie de montagne, entre 8h30 et 9 heures ce jeudi matin. Les soldats venaient de débuter leur footing, devant la caserne militaire de Varces-Allières-et-Risset, dans l’Isère, lorsqu’une voiture leur a foncé dessus sur la départementale 1075. Le groupe de militaires a pu éviter le véhicule en se jetant dans le fossé.

