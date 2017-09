Irma : pour Laurent Wauquiez, "une visite n'éclipse pas la souffrance et six jours de manquements"

Une visite en forme de trompe l’œil ? Invité de France Info, Laurent Wauquiez a été interrogé sur le déplacement d'Emmanuel Macron à Saint-Martin. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et favori à la présidence des Républicains a évoqué "un manque et des défaillances de l'Etat", tout en réclamant "un éclaircissement sur la chaîne de responsabilité". "Une visite n'éclipse pas la souffrance et six jours de manquements", a-t-il indiqué.

Toutefois, l’ancien ministre du travail a réfuté le terme de "polémique" mais souhaite "juste demander qu'on regarde ce qui n'a pas marché, pour que la prochaine fois, la réponse du gouvernement soit à la hauteur du drame vécu par les populations".

Concernant les critiques sur le manque de moyens, Emmanuel Macron a estimé mardi que l’anticipation avait été "complète".

Après une visite à Saint-Martin, le président de la République Eest arrivé à 15h30 (heure de Paris) à Saint-Barthélemy, l'île voisine de Saint-Martin, elle aussi durement touchée par l’ouragan Irma. Sitot arrivé, le chef de l’Etat a publié via son compte Twitter, une vidéo dans laquelle il rend hommage aux gendarmes et militaires de Saint-Martin. "Cette île a besoin de l'Etat", a-t-il affirmé.