Irma : l'exécutif accepte une commission d'enquête

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Irma: Le BTP appelé à la reconstruction à St Barthélemy et St-Martin

Rap et "gnon" pontifical Carnet de route du pape en Colombie - Dernier jour à Carthagène

En savoir plus

Le gouvernement est accusé de ne pas avoir anticipé les violences et pillages qui ont eu lieu à Saint-Martin. "Je crois qu'il y avait des forces qui avaient été envoyées sur les îles voisines, notamment sur la Guadeloupe" a souligné le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, sur Europe 1. "Mais comprenez bien qu'il était difficile, au moment où l'ouragan était au maximum de sa puissance d'avoir des forces militaires ou des forces de l'ordre pour surveiller ce qui se passait. Je crois que l'urgence des urgences c'est de mettre nos concitoyens en sécurité et de faire en sorte qu'ils aient le nécessaire pour vivre, pour manger, se vêtir."

"Ils verront combien les équipes étaient mobilisées". Gérard Collomb l'assure, tout a été fait dans de bonnes conditions pour faire face à l'ouragan Irma dans les Antilles françaises. Ce n'est pas l'avis de l'opposition. Eric Ciotti ou encore Jean-Luc Mélenchon ont réclamé une commission d'enquête parlementaire pour tirer l'affaire au clair. "Sur les commissions parlementaires, nous nous sommes pour l'évaluation et donc nous acceptons volontiers une commission parlementaire. Ils verront combien les équipes étaient mobilisées" a répondu Gérard Collomb sur France 2.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres