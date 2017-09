Irma : Emmanuel Macron favorable à une enquête parlementaire

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Nous voulons reconstruire un avenir nouveau pour Saint-Martin" a-t-il poursuivi. "Ce que nous avons mis en place c'est l'un des plus grands pont aérien depuis la seconde guerre mondiale (...) Je suis là pour dire toute la solidarité nationale (...) C'est tout la nation qui est aux côtés des victimes."

Le chef d'Etat est attendu de pied ferme, alors que l'executif est accusé d'avoir mal préparé l'après-ouragan, marqué par des violences et des pillages, notamment à Saint-Martin. Il est accompagné de renforts humains et matériels pour venir en aide aux sinistrés.

Comme prévu, Emmanuel Macron est arrivé aux Antilles en fin de matinée. Il a atterri à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe où il a rencontré plusieurs élus. Le président de la République va ensuite rejoindre les îles sinistrées de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

