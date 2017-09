Irma : Emmanuel Macron est arrivé en Guadeloupe

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Eau potable à Bamako et environs : Les bons résultats du Programme présidentiel d’urgences sociales

Un avion rate son atterrissage et s'écrase sur un arbre

Les hackers visent de plus en plus les bitcoins

Ambassade du Royaume du Maroc à Washington: Aucune perte en vie humaine parmi les Marocains suite aux ouragans Harvey et Irma

Euro-2017 par équipes - Gauzy et Lebesson veulent confirmer

Ouragans Harvey et Irma: Aucune victime parmi les Marocains

Le chef d'Etat est attendu de pied ferme, alors que l'executif est accusé d'avoir mal préparé l'après-ouragan, marqué par des violences et des pillages, notamment à Saint-Martin. Il est accompagné de renforts humains et matériels pour venir en aide aux sinistrés.

Comme prévu, Emmanuel Macron est arrivé aux Antilles en fin de matinée. Il a atterri à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe où il a rencontré plusieurs élus. Le président de la République va ensuite rejoindre les îles sinistrées de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

